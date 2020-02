Na Ukrainie miała miejsce największa publiczna utylizacja skonfiskowanego alkoholu w historii kraju

View this post on Instagram

Wojciechowski: Budżet UE jest mniejszym problemem związanym z Brexitem Z jednej strony tracimy dużego płatnika netto do unijnego budżetu. Z drugiej odpadnie ta cześć budżetu, która trafiała do rolników brytyjskich – to ponad 23 mld euro. Sam budżet jest mniejszym problemem związanym z Brexitem. Większym jest sam rynek – powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa.