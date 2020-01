Piotr Popiński, Good Food Concept: rośnie świadomość i kultura spożycia wódki w Polsce

Portalspozywczy.pl: W najbliższy weekend odbędzie się festiwal „Jedz Pij Warszawo” połączony z trzecią edycją Festiwalu Wódki i Zakąski. Które wódki według Pana cieszą się największą popularnością, patrząc na przedział cenowy: economy, mainstream, premium, super premium?

Piotr Popiński: Wraz ze zmianą upodobań i gustów obserwujemy coraz wyraźniejszy zwrot ku produktom z wyższej półki z segmentu premium. Z roku na rok rośnie sprzedaż wódek tej klasy. Świadczy to o rosnącej świadomości i kulturze spożycia tego alkoholu. Muszę jednak przyznać, że trudno dzisiaj znaleźć na rynku wódkę słabej jakości. Producenci konkurują dzisiaj nie ceną, ale właśnie jakością. W ogóle wódka była kiedyś trunkiem „salonowym”. Piło się ją na dworach królewskich. Raczyła się nią także szlachta. Nie wszyscy wiedzą, że wódka do dziś jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim produktem eksportowym. Wysoko cenionym w najlepszych barach i restauracjach Paryża, Londynu czy Nowego Jorku. W Polsce jej wizerunek został mocno nadszarpnięty w okresie PRL. Do produkcji używano wtedy fatalnej jakości spirytusu, a spożycie groziło często uszczerbkiem na zdrowiu. To się jednak zmieniło. To właśnie w Polsce, w 1993 r., powstała kategoria wódek premium. Dopiero bowiem polskie marki udowodniły, że można zrobić wódkę najwyższej jakości. Dzisiaj mamy do wyboru szerokie spektrum wódek luksusowych, które ceni się na równi z innymi mocnymi alkoholami. W naszym warszawskim Domu Wódki przy Placu Teatralnym możemy porównać te smaki wybierając spośród największej w Polsce kolekcji tego trunku. Dziennikarze BBC uznali to miejsce za jeden z symboli pozytywnych przemian Warszawy po 1989 r.

Czym jest dla Pana Festiwal Wódki i Zakąski?

Wspomniany festiwal to fragment realizowanego od kilku lat projektu o nazwie Dom Wódki. W jego skład wchodzi pierwsze w Polsce Muzeum Wódki, restauracja Elixir, bar Vodka Atelier oraz wyróżniony niedawno jako jeden z najlepszych na świecie cocktail bar The Roots. Sama tylko restauracja serwuje ponad siedemset rodzajów wódek idealnie podkreślających smak serwowanych potraw. Trunek ten jest coraz częściej postrzegany jako najczystszy oraz najmniej kaloryczny alkohol. Stanowi znakomitą bazę dla rozmaitych koktajli i drinków. Podobnie jak wina czy whisky ma swój smak, który jest uzależniony m.in. od surowca, z którego jest wytwarzany. Nie bez znaczenia jest klimat, rodzaj gleb i otoczenie, w którym dorastały zboża, ziemniaki lub inne surowce użyte do produkcji. W Polsce jest wiele miejsc, gdzie wytwarzane są wyjątkowe alkohole i najwyższej jakości żywność. Mam na myśli zarówno duże firmy jak i małych lokalnych producentów. Od lat obserwujemy też jak goście moich restauracji coraz częściej do kolacji zamiast wina czy piwa, zamawiają butelkę dobrej jakości odpowiednio schłodzonej wódki. Dlatego doszliśmy do wniosku, że nasz narodowy trunek w połączeniu z zakąskami zasługuje na organizację takiego wydarzenia jak festiwal. Jako pierwsi postanowiliśmy zorganizować święto w oparciu o kulturę i tradycję rodzimego stołu. Miał to być hołd dla staropolskiej tradycji gorzelniczej oraz pretekst do wykreowania nowych kulinarnych trendów wokół naszego narodowego trunku. Tym bardziej, że w naszym kraju uważanym za ojczyznę wódki organizowane są festiwale piwa i wina. A nawet whisky. Festiwal Wódki i Zakąski, którego organizujemy już trzecią edycję, ma na celu pokazanie, że nie tylko wódka, ale wiele innych polskich produktów, ma swoją wyjątkową specyfikę i długoletnią historię.