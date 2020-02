Polacy szukają w alkoholach jakości, a nie ilości. Nieprzemyślane podatki mogą temu szkodzić (raport)

– Raport jest dokumentem kompleksowym. Zawiera analizę rynku napojów alkoholowych pod kątem społecznym, rynkowym i legislacyjnym. Pokazuje też zmiany w strukturze konsumpcji na przestrzeni lat i przedstawia zagrożenia dla obecnego, całkiem korzystnego profilu spożycia w Polsce – mówi prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Według ekspertów Pracodawców RP zmiany ustrojowe i gospodarcze ostatnich trzydziestu lat transformacji przyczyniły się do zmian w wielkości i strukturze spożycia alkoholu w Polsce i są to zmiany na dobre.

Wysokoprocentowy alkohol przestał być nieodzownym elementem polskiej codzienności – jak w czasach PRL. Tym samym cel określony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został dużej mierze osiągnięty. Udział mocnych trunków (powyżej 18 proc.) w strukturze spożycia spadł z 70 do 36 proc. Rozwinęło to zgodną z trendami europejskimi kulturę picia napojów niskoprocentowych – piwa (55-56 proc. udziału w konsumpcji) i wina (8-9 proc. udziału w konsumpcji).

Podobne wnioski wynikają z analiz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wskazujących, że z pozycji jednego z najbardziej rozpitych społeczeństw świata Polacy przeszli do modelu konsumpcji typowego dla krajów Europy Zachodniej i Południowej – dziś pod względem całkowitej wielkości spożycia alkoholu Polska znajduje się na 17. miejscu w Europie (WHO, 2018).

Trunek premium, piwo zero czy „małpka”?

W raporcie wskazano kilka trendów, które w ostatnim czasie uwidoczniły się na polskim rynku alkoholi. Po pierwsze: „premiumizacja”, czyli poszukiwanie jakości. To tendencja wspólna dla wszystkich kategorii alkoholowych. Rosnące dochody i coraz większa świadomość pozwalają Polakom na wybieranie alkoholi z wyższej półki nie tylko „na prezent” czy „od święta”.

Po drugie: „trend 0,0”, czyli wzrost udziału napojów w pełni bezalkoholowych – to zjawisko najbardziej typowe dla branży piwnej. Dane z ostatnich kilku lat (Nielsen) pozwalają mówić browarnikom o rewolucji 0,0 proc., opartej na trendzie związanym z preferencjami konsumentów. Z rozmaitych powodów coraz częściej rezygnują oni z alkoholu, pozostając przy ulubionych cechach produktu, takich jak smak czy orzeźwienie.