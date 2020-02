Prezes Kompanii Piwowarskiej: Browary rzemieślnicze rzucają wyzwanie największym graczom na rynku

Prezes Kompanii Piwowarskiej ocenił działania KP w 2019 roku.

– To był dosyć stabilny rok, nie tylko dla Kompanii Piwowarskiej, lecz także dla całej branży. Polska gospodarka ma się całkiem dobrze i jest to jeden z powodów, dla których mijający rok był dobrym okresem dla większości firm z segmentu piwnego. Moje dotychczasowe wyniki są satysfakcjonujące, może nie spektakularne, ale na pewno niezłe. Możemy zaobserwować nieznaczny spadek sprzedaży niektórych rodzajów piwa, na przykład klasycznych lagerów, jednak z drugiej strony widzimy wyraźny wzrost w przypadku piw bezalkoholowych oraz bezalkoholowych piw smakowych. Jednocześnie jesteśmy świadkami rozwoju marek o charakterze premium, które zaczęliśmy ostatnio mocniej promować, jak na przykład czeski Kozel czy Pilsner Urquell. Konsumenci są otwarci na nowe marki i stanowi to pozytywny aspekt tego roku – wyjaśnił Igor Tikhonov.

– Natomiast jeśli chodzi o wyniki finansowe, jest nieco za wcześnie na ujawnienie szczegółowych informacji. Opublikujemy nasze oświadczenie finansowe odnośnie mijających dwunastu miesięcy na początku przyszłego roku, w lutym bądź marcu. Jak już wspomniałem, KP zanotowała pewne straty w przypadku klasycznych lagerów, jednak dysproporcja ta została zbalansowana wzrostem sprzedaży w segmencie piw bezalkoholowych oraz bezalkoholowych piw smakowych. Nasz przychód poszedł w górę w porównaniu z poprzednim rokiem i jesteśmy przekonani, że nasze zyski także wzrosną, więc z finansowego punktu widzenia rok 2019 był udany – dodał.

Prezes KP skomentował także zmieniające się podejście konsumentów do piwa.

– Warto również wspomnieć, że zmienia się charakter konsumpcji. Ludzie doszli już do miejsca, w którym chcą mieć możliwość wyboru z szerokiej gamy piw i ofert. Przywiązują coraz większą uwagę nie do ilości, tylko do jakości nabywanych produktów. To bardzo dobry znak, charakterystyczny dla dojrzałego rynku. Dobre jest również to, że konkurencja w Polsce jest dosyć silna. Oprócz największych graczy mamy także do czynienia z browarami rzemieślniczymi, które każdego tygodnia wypuszczają nowe smaki lub nowe wersje swoich piw. Wzbudza to spore zainteresowanie konsumentów i jednocześnie rzuca wyzwanie największym graczom na rynku, którzy muszą bardziej się starać, aby utrzymać się na szczycie. Właśnie dlatego na początku 2019 roku KP wypuściła więcej nowości niż w 2018 roku. Chcieliśmy zwiększyć zainteresowanie konsumentów naszymi markami. Udało nam się to osiągnąć, w głównej mierze dzięki wprowadzeniu na rynek nowych wariantów Lecha Free – tłumaczył.

