Prezes Kompanii Piwowarskiej: HoReCa to dla nas ważny strategicznie kanał

Zdaniem prezesa Kompanii Piwowarskiej HoReCa nie jest największym kanałem sprzedaży piwa, a na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba lokali miarowo spada. Niemniej jednak w ciągu ostatnich dwóch lat tempo tego spadku było nieznaczne.

– Sytuacja ustabilizowała się, a to dobra wiadomość. Z perspektywy KP i innych producentów piwa rynek HoReCa odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ pomaga konsumentom cieszyć się piwem w odpowiedniej i miłej atmosferze. Jest to dla nas ważny strategicznie kanał – właśnie dlatego wpadliśmy na już wcześniej wspomniany pomysł otwarcia restauracji Kozlovna. Jego celem jest umożliwienie ludziom spróbowania i doświadczenia piwa w możliwie najlepszych warunkach, w miejscu, gdzie piwo nalewa wyszkolony, dyplomowany barman itd. Nie ulega też wątpliwości, że kanał HoReCa wymaga dużo uwagi, ponieważ należy dbać o czystość przewodów rurowych, sprawność lodówek, odpowiednią temperaturę, nieobecność produktów mikro-wrażliwych wewnątrz, czystość kufli i tego typy rzeczy. Naprawdę wymaga to dużo pracy – ocenił Igor Tikhonov.

W minionym roku Kompania Piwowarska zdecydowała się na inwestycje w segment HoReCa i otworzyła własne restauracje pod szyldem Kozlovna.

– Jeśli chodzi o rozwój tego projektu, to wyraźnie widzimy, że polscy konsumenci zaczęli wykazywać większe zainteresowanie czeskimi markami. Uważają je za coś nowego i innego od tego, do czego zdążyli przywyknąć. Właśnie dlatego są ich ciekawi. Kozlovna to stara koncepcja handlowa, która umożliwia ludziom spróbowanie czeskich produktów w autentycznych warunkach bez konieczności wyjazdu do Pragi czy Brna. Wystarczy udać się do Gdańska czy Wrocławia, aby zapoznać się z tradycyjnymi czeskimi sposobami picia piwa. Wiemy już, że wielu Polaków lubi czeską kuchnię i interesuje ich także to, jak zgodnie z tradycją powstaje piwo w sąsiednim kraju. Proces produkcji piwa w czeskich browarach to prawdziwa sztuka, a restauracje Kozlovna stanowią miejsce, w którym polscy konsumenci mogą go skosztować – wyjaśnił prezes.

– Mamy plany i pomysły związane z otwarciem nowych restauracji, ale na pewno nie będzie to ogromne przedsięwzięcie. Nie będzie to McDonald's czy KFC. Kozlovna to limitowana koncepcja opracowana przez ludzi, których pasją jest picie piwa. Naszym głównym celem jest odtworzenie specyficznej atmosfery picia piwa typowej dla czeskich restauracji. Planujemy otworzyć nowe restauracje, ale tylko w dużych miastach i w przyjemnych, starannie wyselekcjonowanych lokalach – dodał.

Czytaj więcej: Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej o rozwoju, wyzwaniach i zagrożeniach dla rynku piwa w Polsce (duży wywiad)