Prezes Kompanii Piwowarskiej: Nie jest łatwo zostać poważnym graczem, ponieważ rynek jest dość konkurencyjny

Zdaniem szefa Kompanii Piwowarskiej na rynku browarów znajdzie się miejsce na nowy rodzaj piwa.

– Generalnie zawsze znajdzie się miejsce, ponieważ konsumenci co roku domagają się nowości. To nasza ludzka natura, jesteśmy ciekawi, chcemy próbować nowych produktów i znaleźć coś, co spełni nasze aktualne potrzeby. Z tego punktu widzenia to wspaniała okazja dla wszystkich browarów do eksperymentowania i pracy nad nowymi wersjami lub rodzajami piwa – ocenił Igor Tikhonov.

– Powszechnie wiadomo, że każdego miesiąca tu i tam powstają małe browary rzemieślnicze. Jeśli chodzi o miejsce dla kolejnych dużych browarów, to sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Nigdy nie jest łatwo zostać poważnym graczem, ponieważ rynek jest dość konkurencyjny. Niektóre browary radzą sobie lepiej, inne walczą o przetrwanie, a jeszcze inne zamykają się jak w każdej innej branży. Tym, co wyróżnia KP na tle innych firm, jest fakt, że skupiamy marki takie jak Tyskie, które może pochwalić się 390-letnią historią i stanowi niekwestionowany fundament naszej działalności. Mamy także Żubra, jedną z największych polskich marek. Właśnie to sprawia, że nasza firma jest tak wyjątkowa i potężna. Nowicjusze nigdy nie będą mieli takich zasobów, więc zawsze będzie im ciężko rywalizować z liderami branży. Mimo to znajdzie się miejsce dla każdego i istnieją nisze, które konsumenci z chęcią zbadają – dodał.

