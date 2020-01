Produkcja wódki ostro przyspieszyła i 2019 zakończyła mocnym wzrostem. W 2020 nie będzie tak "różowo"

View this post on Instagram

Branża winiarska protestuje przeciw planom resortu zdrowia: wino w wersji mini to nie „małpka” Szefowie firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa protestują przeciw pomysłom resortu zdrowia dotyczącym nałożenia specjalnej opłaty na alkohole w małych pojemnościach. - Do jednego worka wrzucono napoje spirytusowe i winiarskie, tymczasem wino w opakowaniach „mini”, czyli do 300 ml, to produkt z zupełnie innej kategorii niż tzw. „małpka” z wódką. A oba mają być droższe o 1 zł – ocenia ZP PRW. #wino #polskaradawiniarska #winnica #wodka #malpka #alkohol #alkohole #male #butelki #małebutelki #sprzedaz #sprzedażwina #handel #ministerstwozdrowia #podwyzki #podatek #akcyza #branzaspozywcza #portalspożywczy