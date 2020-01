Rammstein poszerza ofertę alkoholi własnej marki

Wielu muzyków stara się zarabiać na alkoholach, a nawet traktuje je jako gadżety podobne do koszulek czy czapeczek. Swoje piwa mają np. Slayer czy Behemot. Najbardziej znane i sprzedawane w wielu sklepach na całym świecie jest piwo Trooper od Iron Maiden. Legendarny Queen ma i piwo, i wódkę o nazwie zespołu. Trunków sygnowanych marką Rolling Stones nawet nie da się wymienić, bo jest ich tak wiele. W 2019 roku do Polski zawitał zaś rum Motorhead.

W ofercie sklepu RammsteinShop jest do nabycia czerwone wytrawne wino Wiener Blut o zawartości alkoholu 13,5 proc. (szczep z rocznika 2015) w cenie 15 euro za butelkę 0,75 litra. Z kolei wersja limitowana Wiener Blut o zawartości alkoholu 14 proc. (szczep z rocznika 2015) kosztuje 49 euro za butelkę 0,75 litra.

Niemiecki zespół, którego frontmanem jest Till Lindemann, ma już pod swoją marką pięć rodzajów alkoholi: wódkę Feuer und Wasser (wprowadzona w 2014 r.), Rammstein Tequila (w 2016 r.), wino Rosenrot i Rum Rammstein (od 2019 r.), zaś w lipcu 2019 roku w przedsprzedaży pojawiło się piwo Rammsteiner Pilsner.

Nazwa wódki Feuer und Wasser oraz nazwa wina Rosenrot i wina Wiener Blut pochodzą od tytułów utworów Rammsteina.

Latem 2019 w sprzedaży pojawiła się nowość - piwo Rammsteiner Pilsner. Jest warzone w Niemczech z regionalnych składników. Piwo Rammsteiner Pilsner o zawartości alkoholu 4,9% można zamawiać w oficjalnym sklepie Rammstein od sierpnia. Sześciopak piwa Rammsteiner kosztuje ok. 18 euro, a 12-pak ok. 30 euro.

Rammstein Rum to kolejny alkohol sygnowany przez niemiecki zespół. Powstał we współpracy z duńską firmą 1423. To połączenie rumów z Jamajki, Trynidadu i Gujany dojrzewający do 12 lat w beczkach po Bourbonie. Cena 0,7-litrowej butelki 40-proc. rumu oscyluje wokół 40 euro.

Z kolei wino Rosenrot to półwytrawne wino różowe produkowane ze szczepów winogron Grenache Rouge i Cabernet Franc i pochodzi z Grecji. Intensywny kolor rocznika 2018 kryje w sobie aromaty wiśni, malin i nutki karmelu - idealne do lekkich dań, sałatek i deserów. Butelka 750 ml (13,5% obj.) kosztuje ok. 15 euro.

Rammstein Tequila to ręcznie wykonany produkt i butelka specjalnie dla zespołu Rammstein. Tequila Reposado z Meksyku dojrzewająca w dębowych beczkach przez minimum osiem miesięcy. Smaki owocowe i aromaty agawy łączą się z nutami wanilii i karmelu. Tequila Reposado ma lekko słodki posmak. Skórzane etui na butelkę jest w 100% ręcznie wykonane, wiązane z tyłu. 260-gramowy żeliwny korek ma trójwymiarową wersję logo RAMMSTEIN. Butelka 0,7l (38% obj.) to koszt ok. 79 euro.

Butelka wódki Feuer und Wasser o pojemności 0,7 l (40% obj.) kosztuje ok. 40 euro.