Rusza konkurs grantowy marki Bosman

Celem programu jest wsparcie projektów poprawiających stan środowiska naturalnego i estetykę otoczenia oraz inicjatyw społecznych, podnoszących komfort życia mieszkańców regionu i stymulujących integrację lokalnej społeczności. W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu, Ochotnicze Straże Pożarne, ośrodki pomocy społecznej oraz samorządowe jednostki organizacyjne ze Szczecina, Świnoujścia i powiatów polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, starogardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, drawskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i kołobrzeskiego.

Na granty w konkursie Bosman przeznacza 550 000 zł. Do wygrania jest 15 grantów o wartości 25 000 i 50 000 zł. Wnioskować można także o inne kwoty, które nie przekroczą 50 000 zł.

Projekty do konkursu „BOSMAN DLA REGIONU” można zgłaszać od 27 stycznia do 17 lutego 2020 r. wyłącznie przez formularz znajdujący się na stronie internetowej http://www.bosmandlaregionu.pl/. Projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym, a następnie ocenione przez Jury konkursu. W jego skład wchodzą ekspert CSR oraz przedstawiciele firmy Carlsberg Polska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 marca br.

