Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Nie palę, bo...”

– Kampania będzie prowadzona językiem korzyści – jej adresaci przekonają się na przykładach, jakie pozytywne skutki dla zdrowia i ciała, a także dla życia zawodowego, daje rzucenie palenia – powiedziała koordynująca projekt Patrycja Kosińska z departamentu funduszy europejskich Pracodawców RP podczas zorganizowanej konferencji inaugurującej projekt.

– W ramach planowanych działań wyruszymy w Polskę z mobilnym gabinetem medycznym, stworzymy specjalną aplikację pokazującą skutki palenia i wykorzystamy dedykowane materiały edukacyjno-informacyjne. Dla pracodawców i pracowników zorganizujemy też webinary, filmy instruktażowe i konkursy w mediach społecznościowych - dodała.

Kampania, realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, to druga odsłona zorganizowanej w poprzednim roku akcji „Firma wolna od tytoniu”.

Podstawą aktywności planowanych w ramach kampanii jest odniesienie się do motywacji pracodawców i pracowników, którzy chcą podjąć walkę z nałogiem. Palenie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych niesie za sobą szereg szkodliwych skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych, bo dotyka także osoby z bliskiego otoczenia palaczy – tak prywatnego, jak i zawodowego. Z tego powodu działania w ramach kampanii „Nie palę, bo…” będą skierowane także do osób niepalących. – Te osoby, mamy tu na myśli znajomych z pracy, mogą skutecznie motywować palących do walki z nałogiem – wyjaśniła Kosińska. – Stałe przebywanie w dymie tytoniowym powoduje szkodliwe i często nieodwracalne skutki dla zdrowia – podkreśliła podczas konferencji Anna Dela, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, która opowiedziała też o poprzedniej edycji kampanii – „Firma wolna od tytoniu”, współorganizowanej przez NIZP - PZH.

Wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz przypomniał, jak istotne są działania wprowadzające politykę ograniczenia używania wyrobów tytoniowych i powiązanych w zakładach pracy. – Ważne jest edukowanie – wskazywanie osobom palącym alternatyw, które są przede wszystkim zdrowe dla organizmu – zaznaczył.