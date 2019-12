Rynek piwa wzrósł wartościowo o 3,7 proc. w 2019. Rok 2020 będzie pełen wyzwań

Browar Pilsweizer wprowadza do sprzedaży piwo Świąteczne

- Widzimy w Polsce podobne trendy jak w Europie Zachodniej w 2019 r. i nawet u nas są one mocniejsze niż tam. Mocno rozwija się premiumizacja, następuje wzrost popularności piw bezalkoholowych oraz piwnych specjalności – mówił Paul Davies, który jest też prezesem Carlsberg Polska.

- w 2020 rok trend będzie podobny tzn. wolumenowo rynek spadnie, ale wartościowo wzrośnie średnio o 4 proc. Trzeba przyznać, że ostatnie dwa sezony letnie były bardzo dobre i nie wiadomo czy to się powtórzy – dodał.

Wskazał, że piwa bezalkoholowe osiągnęły 4 proc. udziału w rynku piwa, zaś wartościowo ich udział wyniósł 5 proc.

– Ten segment rozwijał się bardzo dynamicznie kosztem spadku popularności mocnych piw o zawartości alkoholu 6-7 proc., które zanotowały spadek o 27 proc. Największe spadki zanotował segment ekonomiczny, a polscy konsumenci zaczęli pić mniej alkoholi mocnych, piją też lepsze piwa. Na zagranicznych rynkach piwa spadki były większe, ale nas uchroniła przed tym dobra pogoda w sezonie letnim – mówił Paul Davies.

- Polski rynek piwa jest bardzo dojrzały i konkurencyjny, a także mocno nasycony i w tej chwili wszystkie browary skupiają się głównie na innowacjach i dywersyfikacji oferty, aby zaspokoić oczekiwania konsumentów – dodał.

Podkreślił też, że polski konsument jest otwarty na nowości i na nowatorskie produkty. Jest też dużo bardziej otwarty niż konsumenci na zachodnich rynkach.

- Kolejny trend na polskim rynku piwa to zwrot w kierunku produktów prozdrowotnych, czego przejawem na rynku piwa jest popularność piw bezalkoholowych lub niskoalkoholowych. Inny jest też sposób spożywania alkoholu niż jeszcze pięć czy 10 lat temu – pijemy mniej i z umiarem, a lepiej – mówił Paul Davies.

- Wszystkie główne browary będą w najbliższej przyszłości inwestować, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Nie przewidujemy też ani spadku piw bezalkoholowych ani specjalności – dodał.

Wyzwania na 2020 r.

Wskazał też, że głównym wyzwaniem dla branży w 2020 roku będzie wzrost akcyzy na piwo o 10 proc. i podkreślił, że jest to nieoczekiwana decyzja rządu, która nie była konsultowana społecznie i na razie jeszcze nie została zatwierdzona przez Sejm.

- Niepokoi na brak konsultacji społecznych w kwestii wzrostu akcyzy, a branża chciałaby działać w środowisku gospodarczych, które jest przewidywalne – podkreślił.

Kolejne przyszłoroczne wyzwania to wzrost kosztów pracy, kosztów surowców oraz kosztów energii. – Na pewno odbije się to na cenach i zapłaci za to końcowy klient – ocenił prezes ZPPP Browary Polskie. I dodał, że kolejnym wyzwaniem jest tzw. rozszerzona odpowiedzialność producenta w kwestii opakowań.

W 2018 roku polscy piwowarzy wyprodukowali 40,93 miliony hektolitrów piwa.