Małpki coraz rzadziej w promocji

W ubiegłym roku sieci handlowe promowały znacznie mniej tzw. małpek niż rok wcześniej. Różnica wyniosła 14%. Wódki czyste zaliczyły spadek o 26%, a smakowe – o 12%. Wyłącznie spirytusy poszły w górę, tj. o 15%. Biorąc pod uwagę pojemność opakowania, tylko butelki 50 ml odnotowały wzrost, który był na poziomie 140%. Ale ten format ma jeszcze dość znikomy udział w rynku. Produkty 100 ml straciły 15%, a 200 ml – 14%. Niemniej eksperci zauważają, że pięćdziesiątki zapewniają klientom największą dyskrecję, co w przyszłości może jeszcze bardziej zwiększyć ilość tego typu akcji. Z kolei w przypadku spirytusów znacznie ma to, że są wśród nich niektóre koniaki, brandy i destylaty owocowe. A tych używa się np. do wzmacniania napojów.