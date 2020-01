Śląskie: Upozorowali napad na sklep kradnąc papierosy za 5 tys. zł

View this post on Instagram

Trend wegetariański ma swoje plusy dla branży mięsnej - Obserwujemy, że następuje trend zdrowej żywności, który dotyczy zarówno mięsa, jak i warzyw. Mam nadzieję, że tego typu zmiany dla nas, konsumentów są dobre. Nie ma więc powodu żeby narzekać, że społeczeństwo będzie zdrowsze. Jako branża powinniśmy po prostu dopasować się do tego, co jest na rynku - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Łączyński, prezes Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka.