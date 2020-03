Spadają procenty w piwie. Branża piwna w obliczu kolejnych zjawisk i wyzwań

Żywiec w kampanii "Wielka Zwrotka Ż" zachęca do zwrotu butelek

- Rok 2019 był rokiem sporych wyzwań, w szczególności z punktu widzenia przepisów prawnych. Rok 2019 branża zamknęła spadkiem wolumenu sprzedaży o 0,5 proc. do 31,6 mln hektolitrów, ale wzrostem wartościowym o 3,4 proc. do 17,3 mld złotych – mówi Paul Davies, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

- Mieliśmy do czynienia z trendem premiumizacji – nastąpił wzrost piwnych specjalności, piw premium oraz piw bezalkoholowych – oraz wzrostem średniej ceny piwa na rynku związanego z inflacją. Konsumenci piją mniej piwa, ale za to wybierają piwa trochę lepszej jakości – dodaje.

Podkreśla, że rozwija się trend piw bezalkoholowych, które stanowią już 4,7 proc. całego rynku piwa. – To nie jest chwilowa moda. Konsumenci idą nie tylko w stronę zdrowego życia i zdrowej diety, ale też idą w kierunku coraz bardziej odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Niższa zawartość alkoholu stała się powszechnym trendem na rynku – wskazuje Paul Davies.

Eksperci od kilku lat obserwują trend spadkowy, jeśli chodzi o średnią procentową zawartość alkoholu w piwie. Wartość ta systematycznie spada od kilku lat. W 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego wolumen czystego alkoholu sprzedawanego w postaci piwa zmniejszył się aż o 1,6 proc.

Składa się na to kilka zjawisk. Po pierwsze, na znaczeniu od lat tracą piwa mocne (o zawartości alkoholu powyżej 6,1%), które w ubiegłym roku spadły aż o 3,9 proc. (zmiana wobec roku 2018). Tym samym stanowią one tylko 7,6 proc. wolumenu wszystkich marek piwa. Spadł również wolumen piw alkoholowych (-1,9 proc.). Polacy mniej chętnie sięgają po tradycyjne lagery (zaw. alk. 0,5-6,1%), które odnotowały spadek o 2,7 proc. Niemal zupełny brak sympatii czują do marek własnych sieci handlowych, które stanowią obecnie mniej niż 3 proc. rynku piwa. Nie bez znaczenia jest zwrot klientów w kierunku bezalkoholowych odpowiedników ulubionych marek.

– Niezaprzeczalnym faktem jest, że spada konsumpcja piw zawierających alkohol. W 2019 r. wypiliśmy blisko 0,6 miliona hektolitrów piwa alkoholowego mniej w porównaniu do 2018 r. Jeszcze kilka lat temu nie spodziewaliśmy się tak imponującego wzrostu sprzedaży piw 0,0%. Browarnicy obserwując rosnące zainteresowanie konsumentów tą kategorią, stale powiększają ofertę. Dynamiczny rozwój tej gałęzi piwnego rynku sprawia, że i w tym roku nie zbraknie u nas licznych, bezalkoholowych premier – mówi Paul Davies.

Wyzwania 2020 roku