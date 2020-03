Stock Polska: marka Lubelska rośnie 14,8 proc., będą kolejne nowości

- Polscy konsumenci uwielbiają lekkie, owocowe i orzeźwiające smaki. Doskonałym dowodem na to jest nasza Lubelska Cytrynówka, która od lat jest nr 1 na rynku. Obserwujemy też jak ważne są dla konsumentów duży wybór i dostępność różnorodnych smaków. Młodzi klienci preferują spontaniczne wyjścia ze znajomymi i chcą mieć różne opcje smaków do wyboru – adekwatnie do okazji i swoich preferencji. Z tego powodu jesteśmy też liderem na rynku w małych formatach. – mówi Marta Uss, Senior Brand Manager marki Lubelska w Stock Polska.

- Kategoria alkoholi kolorowych rośnie na poziomie 7,2 proc. Na jej tle, Lubelska odnotowuje wyjątkowo dynamiczny wzrost 14,8 proc. To bardzo obiecujące wyniki. Mamy jednak świadomość, że jako lider nie możemy zwolnić tempa. Już niedługo znowu zaskoczymy konsumentów nowością w portfolio Lubelskiej. Wierzymy, że znajdzie ona wielu wiernych fanów. A to dopiero początek 2020 roku! – zapowiada Marta Uss.

Obecnie w portfolio Stock Polska znajdują się takie smaki Lubelskiej jak cytryna, gruszka, pomarańcza, ananas, porzeczka, grejpfrut, wiśnia, jeżyna czy żurawina. Wyważona zawartość alkoholu to 30 proc.

Stock Polska to jeden z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych, drugi największy producent alkoholu w Polsce. Firma stanowi część międzynarodowej grupy Stock Spirits Group. Specjalność Stock Polska to zarówno alkohole smakowe: Żołądkowa Gorzka, Lubelska, Saska oraz portfel wódek czystych, w którym znajdują się Żołądkowa de Luxe, Stock Prestige, Amundsen, Orkisz, a także wódki Żubr i 1906.