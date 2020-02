Szef Kompanii Piwowarskiej: na rynku jest miejsce dla małych browarów, pytanie ile z nich przetrwa

Szef Kompanii Piwowarskiej ocenił segment piw bezalkoholowych i rzemieślniczych w Polsce.

– Poza granicami Polski udział rynkowy piw bezalkoholowych stale rośnie. Można to zaobserwować na przykład w Czechach lub Słowacji. Te narody piją już więcej piw bezalkoholowych niż Polacy. Wygląda na to, że polscy konsumenci starają się nadrobić zaległości w stosunku do swoich sąsiadów, co stanowi dobry omen i okazję dla całego segmentu do dalszego rozwoju – wyjaśnił.

– Bardzo ciężko jest przewidzieć przyszłość piw rzemieślniczych. Browary rzemieślnicze odgrywają niezaprzeczalnie istotną rolę w naszej branży. Wprowadzają na rynek powiew świeżości, wzbudzają zainteresowanie konsumentów piwem i sprawiają, że cała kategoria wydaje się ciekawsza. Właśnie za to je uwielbiamy. Nasi koledzy z browarów rzemieślniczych tworzą wysoce indywidualne smaki, przy czym ich piwa są czasem bardzo mocne. Niektórym przypadną one do gustu, a inni odrzucą je już po pierwszym łyku – podkreślił prezes.

– Bez wątpienia na rynku istnieje nisza i miejsce dla małych browarów rzemieślniczych. Jednakże pozostaje pytanie, jak wiele z nich zdoła przetrwać. Jestem przekonany, że wszystkie browary, w tym także rzemieślnicze, stawiają czoła takim samym wyzwaniom związanym z rosnącymi kosztami pracy i surowców potrzebnych do produkcji. Zainteresowanie klientów jest ważne, jednak ostatecznie wszystko sprowadza się do marki i sposobu, w jaki dany browar radzi sobie z trudnymi warunkami ekonomicznymi – tłumaczył Igor Tikhonov.

