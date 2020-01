Szef Stock Polska: 2019 to dla nas bezsprzecznie dobry rok, przekroczyliśmy magiczne 30 proc. udziału w rynku

- Stock Polska zakończył rok fiskalny 2019 we wrześniu i mogę już oficjalnie powiedzieć, ze zakończyliśmy go dwucyfrowym wzrostem przychodów – ok. 11,4 proc. wzrostem – przy 3-proc. wzroście całości kategorii w analogicznym okresie. Bezsprzecznie jesteśmy zadowoleni z tego roku, bo zwiększyliśmy też nasze udziały rynkowe, a także poziom dystrybucji w sklepach w Polsce i odebraliśmy sprzedaż konkurencji – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Sypek, dyrektor zarządzający Stock Polska.

- Nasze udziały w rynku przekroczyły w pewnym momencie magiczna barierę 30 proc., ale oczywiście następują comiesięczne wahania, jednak cały czas oscylujemy wokół tych 30 proc. – dodaje.

I wskazuje, że w 2020 roku Stock Polska będzie nadal stawiać na ofertę alkoholi premium i ultrapermium, czyli kategorii, w których Stock Polska notował wysokie wzrosty sprzedaży w roku 2019.

. W tym roku nadal będziemy robić to, co już zaczęliśmy jakiś czas temu, czyli wciąż inwestować w tzw. premiumizację, sprzedawać coraz więcej alkoholi jeszcze lepszych jakościowo i z różnych kategorii, innych niż sama wódka, bo na tych kategoriach mamy największe wzrosty jak np. whisky, gin, a także rumy, które też sprzedajemy w dużo większych ilościach niż w poprzednich latach – mówi Marek Sypek.

- Także segment ultrapremium, bo tu też jesteśmy obecni, i np. wódka Beluga odnotowuje 40-50 proc. wzrosty rok do roku. A zatem konsument zwraca uwagę na to co pije, pije mniej, ale pije lepiej, patrząc na jakość alkoholu – dodaje.

Ocenia też, że ze względu na to, iż od początku 2020 roku rząd wprowadził niespodziewanie podwyżkę akcyzy na alkohole o 10 proc. to w 2020 roku cały rynek alkoholi mocnych zanotuje spadki. I dodaje, że jeśli ponadto zostaną wprowadzone w życie plany opodatkowania alkoholi w małych formatach, to może całkiem „zabić branżę”. Oprócz podwyższenia podatku akcyzowego o 10 proc. od stycznia 2020 roku, rząd ma też bowiem plan wprowadzenia dodatkowej opłaty od małych formatów alkoholowych (butelki poniżej 300 ml, tzw. „małpki”).