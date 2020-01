Van Pur oficjalnym dostawcą Piwa Górnośląskie do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka

Umowa pomiędzy stronami obejmuje wyłączność dla Van Pur w dostawie Piwa Górnośląskie do MCK i Spodka. Dotyczy to zarówno dużych wydarzeń: koncertów, festiwali i targów, jak również zamkniętych wydarzeń firmowych: bankietów, gali. Wyjątek stanowią tu wydarzenia, których organizatorzy weszli w inne partnerstwa produktowe.

Dodajmy, że Górnośląskie to nowa odsłona legendarnej marki Browaru Zabrze. Producenci sięgnęli do korzeni i nadali mu współczesny charakter. Stworzono wyjątkowe piwo z myślą o szczególnie wymagających konsumentach, ceniących wysokiej jakości produkty lokalne. Piwo z dumą warzone jest na Śląsku, w browarze w Zabrzu, którego tradycje sięgają 1860 r.

Piwo Górnośląskie jest wytwarzane wyłącznie z trzech składników: wody, słodu i chmielu. Fermentuje w naturalnym tempie, w tradycyjnych otwartych kadziach, a potem leżakuje w poziomych tankach. To tradycja, ale browar sięga także do nowoczesnych metod – w trakcie leżakowania Piwo Górnośląskie jest dodatkowo chmielone na zimno. To sprawia, że Górnośląskie ma niepowtarzalny, głęboki smak i bogaty, rześki aromat.

Górnośląskie znakomicie mieści się w nurcie coraz popularniejszych piw z segmentu lżejszych napojów upper mainstream, do tego wytwarzanych regionalnie. Piwo Górnośląskie to marka obecna we współczesnym życiu Śląska. Jego premiera miała miejsce na głębokości 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido, z którą browar na stałe współpracuje. Marka Górnośląskie jest także sponsorem Górnika Zabrze.