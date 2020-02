Warszawski start-up z innowacyjnym pomysłem na sprzedaż wina

W ramach modelu subskrypcyjnego co miesiąc do klientów wysyłane są dwie butelki wina, które zostały starannie wyselekcjonowane z setek dostępnych na rynku etykiet. Wyboru win w każdym miesiącu dokonują specjaliści, eksperci i sommelierzy. W lutym w ofercie Wine me jest autorska selekcja Moniki Bielki-Vescovi, dyrektorki krakowskiej Szkoły Sommelierów, wykładowcy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i prezesa honorowego stowarzyszenia Kobiety i Wino.

Subskrypcja wina jest w Polsce konceptem nowym, dlatego też fakt wprowadzania tego produktu na rynek Polski jest wyróżnikiem firmy.

Wine me kieruje ofertę do osób, które cenią czas i wygodę, wolą zamawiać produkty online z dostawą do domu, a jednocześnie chcą, żeby efekt końcowy był taki sam lub lepszy niż w sklepie - dobre, jakościowe wino z solidnym opisem eksperta.

Konceptem Wine me powstał, aby przybliżać kulturę wina każdemu, również osobom, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy, a chciałyby otworzyć butelkę sprawdzonego i dobrego wina. Chodzi o prosty i przyjemny proces poznawczy oraz przyjazną atmosferę na każdym kroku.

Wine me (sklep, wine bar oraz flagship store dla subskrypcji) znajduje się w Warszawie, ale subskrypcja działa na całą Polskę, bez ograniczeń. Dlatego też duża część boxów wysyłana jest do miejsc, w których nie ma łatwego dostępu do dobrego sklepu specjalistycznego z winem. Start up zaczął działalność w listopadzie 2019 roku.