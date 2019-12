WEI: polskie prawo gwarantem bezpiecznego obrotu papierosami elektronicznymi

Do papierosów elektronicznych w USA używano THC, czyli tetrahydrokannabinolu, substancji psychoaktywnej powstałej z konopi. Substancja ta jest zakazana (substancja jest dopuszczona, ale tylko jako medyczna w celach leczniczych) w Polsce i w Europie. To właśnie ta substancja była przyczyną zwiększonej ilości zachorowań na choroby płuc, które w 34 przypadkach zakończyły się śmiercią. Żaden jednak legalnie dopuszczony w naszym kraju do sprzedaży e-papieros nie zawiera THC. Nie stwierdzono w ostatnim czasie żadnych negatywnych tendencji we wzroście zachorowalności na choroby płuc po używaniu, dostępnych w Polsce nikotynowych liquidów. E-papierosy stanowią dobrą alternatywę dla papierosów tradycyjnych, gdyż jak potwierdza wiele badań naukowych, są one zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia i mogą ułatwić palaczom zerwanie z nałogiem.

W Polsce uregulowaniem tych kwestii zajmuje się ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55). Jej przepisy dopuszczające do obrotu produkty, zawierające płyny nikotynowe, są bardzo restrykcyjne. Wynika to zresztą z regulacji obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Pełen skład płynów do e-papierosów jest zgłaszany do Inspektora ds. substancji chemicznych. Producenci muszą dostosować się do wielu zaleceń, wymuszonych przez prawo. Należą do nich m.in. obowiązek publikacji na opakowaniu pełnego składu płynu nikotynowego, zakaz dodawania do płynów wszelkich substancji psychoaktywnych oraz innych, zwiększających ryzyko zachorowalności na nowotwór czy też mających negatywne skutki na płodność. Regulator wyśrubował także należycie respektowane normy o maksymalnej pojemności opakowań czy stężeniu nikotyny. Zabezpieczone musi być także otwarcie pojemnika z płynem nikotynowym, w taki sposób, aby nie zostało ono otwarte przez dzieci. Oczywiście obowiązuje także bezwzględny zakaz sprzedaży e-papierosów dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Podobnych przepisów bardzo często w ogóle brakowało na terenie Stanów Zjednoczonych.