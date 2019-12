WHO: liczba palących papierosy mężczyzn przestaje rosnąć

Według WHO jest to przełomowy moment, gdyż dotąd z nałogiem tym zrywały głównie kobiety. Liczba palących mężczyzn powinna jednak spadać począwszy od 2020 r. To pozwala sądzić, że w wielu krajach prowadzone od lat kampanie antynikotynowe przynoszą efekty, "ratując ludziom życie i chroniąc zdrowie ludności" - podkreśla dyrektor organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Z najnowszych danych wynika, że w latach 2000-2018 ogólna liczba palaczy zmniejszyła się na świecie o 60 milionów. O ile w 2018 r. było 1 397 mld palaczy, to w 2000 r. - 1 337 mld. Spadek ten jest jednak zasługą kobiet, które wśród palaczy stanowią zdecydowaną mniejszość. Wśród mężczyzn w tym samym okresie liczba palaczy zwiększyła się o 40 mln do 1 093 mld. To jednak powinno się wkrótce zmienić.

W ocenie WHO wygasa tempo wzrostu liczby palących mężczyzn i powinno już zacząć spadać. W raporcie przewiduje się, że w 2020 r. liczba palących na świecie mężczyzn po raz pierwszy spadnie o 10 mln w porównaniu do 2018 r. Trend ten ma się utrzymywać w następnych latach: do 2025 r. liczba palących mężczyzn spadnie o kolejne 27 mln.

Palenie papierosów - przypominają autorzy opracowania - powoduje raka płuca oraz wiele innych nowotworów oraz innego typu schorzeń. Ocenia się, że odpowiada ono za 8 mln zgonów na świecie.