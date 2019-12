Wielkopolskie: Zlikwidowana fabryka nielegalnych papierosów

Linię produkcyjną do wyrobu nielegalnych papierosów zlikwidowali w powiecie pleszewskim (Wielkopolskie) funkcjonariusze Straży Granicznej. Wartość towaru szacuje się na ok. 3 mln zł. Zatrzymano trzech Białorusinów, którzy trafili do aresztu.