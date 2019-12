ZP PPS apeluje do Sejmu o przyjęcie decyzji Senatu odrzucającej zmiany w ustawie o akcyzie na alkohole

- Bardzo pozytywnie oceniamy decyzję Pań oraz Panów Senatorów i prosimy o jej uwzględnienie podczas głosowania w Sejmie. Odrzucenie nagłej i niekonsultowanej w tej wysokości podwyżki pozwoli producentom rozwijać nowe miejsca pracy, a jednocześnie nie spowoduje groźnego dla polskiej gospodarki i naszego społeczeństwa rozrostu szarej strefy – czytamy w apelu ZP PPS do Sejmu.

- Równocześnie jako branża deklarujemy chęć udziału w pracach nad zmianami podatku akcyzowego i rozumiemy potrzeby finansowe Państwa. Zwracamy jednak uwagę na pozostawienie przedsiębiorcom odpowiednich ram czasowych do adaptacji do zmieniającego się środowiska gospodarczego – zapewniają członkowie związku branży spirytusowej.

- Dla rządu jednym z głównych priorytetów jest uszczelnianie systemu podatkowego i walka z nieprawidłowościami w gospodarce, a dzięki temu wzrost dochodów budżetu państwa. Propozycja niespodziewanego podniesienia akcyzy, zaprezentowana zaledwie na kilka tygodni od planowanego wejścia w życie, bez konsultacji z ekspertami i producentami - stoi w sprzeczności do tego programu – grozi nam wyhamowanie wpływów do kasy państwa – zaznacza też ZP PPS.

I podkreśla, że doświadczenia pokazują, że nadmierny wzrost obciążeń akcyzowych nie przekłada się na zwiększony zastrzyk pieniędzy do budżetu.

- To czego się spodziewamy – to wzrostu nielegalnej produkcji, w tym odkażania spirytusu technicznego, co może być bardzo groźne dla zdrowia Polaków, zwiększonego przemytu zza wschodniej granicy, spadku sprzedaży legalnych wyrobów spirytusowych w sklepach, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na produkty polskich firm, które przekazują państwu prawie 13 miliardów złotych w formie podatków i innych opłat oraz zapewniają 100 tysięcy miejsc pracy. To przełoży się na ich kondycję finansową i może mieć negatywny wpływ na rolników, dostawców, kontrahentów, dystrybutorów i ich pracowników – ostrzega Związek Polski Przemysł Spirystusowy.

- Pragniemy zwrócić uwagę, że ostatnia znacząca podwyżka akcyzy na alkohole mocne z 2014 roku spowodowała zmniejszenie wpływów do budżetu o ponad 7,6 procent oraz dwukrotne zwiększenie wielkości nielegalnego obrotu alkoholem w porównaniu z okresem przed podwyżką.