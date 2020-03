Żywiec w kampanii "Wielka Zwrotka Ż" zachęca do zwrotu butelek

Jedno „Bring it back” robi wrażenie, a co dopiero powtórzone 25 razy? Skąd ta liczba? Właśnie tyle razy można wykorzystać jedną butelkę zwrotną. Marka Żywiec chce, aby konsumenci o tym pamiętali, dlatego uwypukla ten fakt w ramach akcji „Wielka Zwrotka Ż”. Teraz o oddawaniu butelek zwrotnych przypominać będą także ich dźwięki, które wykorzystane zostały w dedykowanych akcji utworze i teledysku. Zarówno piosenka, jak i wideo mają palindromową strukturę, co oznacza, że działają w obie strony. Idea nawiązuje do oddawania butelek zwrotnych, które dzięki zwracaniu ich do sklepów zyskują drugie życie. Celem akcji jest sprawienie, aby ta drobna czynność stała się nawykiem, zwłaszcza, że teraz jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ nie wymaga paragonu.

- Punktem wyjścia do prac nad projektem był refren piosenki Moloko – „Sing It Back” – mówi Marcin Macuk, kompozytor wykorzystanego w kampanii utworu. - Wiedzieliśmy jednak, że musimy sięgnąć także po dźwięki butelek oraz takie, które często im towarzyszą, np. odgłosy przesuwanych skrzynek, otwieranej kasy. Razem z Brodką i agencją Live użyliśmy wspólnej wiedzy muzycznej i technicznej, aby realizacja pomysłu dała się przeprowadzić bez kłopotu. Od początku chodziło nam o stworzenie utworu, który miałby konstrukcję palindromu, czyli czegoś, co mogłoby być odtwarzane i zapisane tak samo od przodu, jak i od tyłu – wyjaśnia Macuk.

W ramach „Wielkiej Zwrotki Ż” do sklepów biorących udział w akcji bez paragonu można oddawać wszystkie butelki zwrotne Żywca i innych marek producenta. Za każdą butelkę zwróconą bez paragonu, sklep wypłaci 0,35 zł (cena sugerowana). Różnica 0,15 zł przeznaczona jest dla sklepu biorącego udział w „Wielkiej Zwrotce Ż” jako zachęta do udziału w akcji i pokrycie kosztów związanych z magazynowaniem. Lista sklepów, które już dołączyły do akcji dostępna jest na www.wielkazwrotkaZ.pl.

Częścią „Wielkiej Zwrotki Ż” są także torby na butelki zwrotne sygnowane logo akcji. Celem tego ekologicznego gadżetu jest ułatwienie zwracania butelek zwrotnych – wszystko dzięki specjalnym przegródkom na butelki. Torby będzie można wygrywać w aktywacjach marki Żywiec.

Za strategię i kreację odpowiadają wspólnie 2012 Agency oraz VMLY&R, przy współpracy z agencją eventową Live (wsparcie muzyczne i artystyczne). Media zakupił i zaplanował dom mediowy Starcom. Działania PR prowadzi agencja Hope. Produkcją spotu zajął się dom produkcyjny Sputnik, za reżyserię teledysku odpowiada Szymon Pawlik. Aranż muzyczny utworu „Sing it back” przygotował kompozytor Marcin Macuk.