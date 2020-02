Kompaktowe belownice, czyli redukcja odpadów w handlu detalicznym

Odpady opakowaniowe w sklepie: jak sobie z nimi poradzić?

Odpady w mniejszym sklepie to nierzadko problem równie duży co w sklepach wielkopowierzchniowych. Mała ilość miejsca na zapleczu od dawna przestała być problemem w kontekście sprawnej redukcji odpadów, a mówiąc precyzyjniej – ich objętości.



Z pomocą niewielkim powierzchniom przychodzą kompaktowe belownice, które – podobnie jak ich większe odpowiedniki – używane są do sprawnego prasowania odpadów w poręczne bele. Optymalizacja przestrzeni zajmowanej przez odpady pozwala zyskać więcej cennego miejsca na zapleczu lub przestrzeni magazynowej, zwiększając przepustowość ciągów komunikacyjnych.



Kompaktowe belownice na zapleczu: co wybrać?

Oferta kompaktowych belownic jest naprawdę spora. Którą wybrać? Model B3 (w pakiecie z wózkiem do usuwania beli) oraz B4 to belownice dedykowane do sklepów o małych zapleczach.

Model B3 i B4

• niezwykle prosta i bezpieczna obsługa

• uniwersalność

• niewielka ilość zajmowanego miejsca

Dla sklepów średniej wielkości sprawdzą się belownice z szerokim otworem wrzutowym B5 Wide, które zostały zaprojektowane do wydajnego prasowania dużych i nieporęcznych materiałów.

Model B5 Wide

• 50% większy otwór wrzutowy w porównaniu do modelu B3

• Ponad 2-krotnie większa komora prasowania

• Ponad 2,5-krotnie większa bela w porównaniu do B3

Belownice B5 Wide mogą być wyposażone w drzwi pionowe (VD) co ułatwia obsługę urządzenia i pozwala oszczędzić miejsce wokół belownicy.



Rekomendowane belownice do sieci handlowych

Belownica B3

Mała powierzchnia (0,67 m2) oraz wysokość całkowita belownicy (1885 mm) umożliwia instalację nawet na niewielkim zapleczu. Dołączony do urządzenia wózek ułatwia transport bel. Dane techniczne



Belownica B4

Urządzenie o dużej sile nacisku, skutecznie sprasuje odpady. Kompaktowa belownica o szerokości (940 mm) i wysokości (<2 metrów) zajmuje niewielką przestrzeń. Dane techniczne