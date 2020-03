Polski konsument wybiera zdrowie

Z raportu Nielsena z 2018 roku wynika, że dla 28% ankietowanych Polaków największą obawą jest ich stan zdrowia. Choć 54% deklaruje czytanie etykiet, to coraz częstsze jest także poszukiwanie dodatkowych źródeł wiedzy, takich jak specjalistyczne portale internetowe czy publikacje naukowe. Nie ma więc wątpliwości, że trend związany ze zdrowym odżywianiem nie tylko staje się coraz popularniejszy, ale również dominujący, jeśli chodzi o wybór produktów i podejmowanie decyzji zakupowych. Aż 61% Polaków wybiera produkty z prostą, zrozumiałą listą składników. W skrócie oznacza to tylko jedno - by dotrzeć do nowych, świadomych klientów producenci produktów spożywczych powinni rozwijać ofertę o żywność funkcjonalną.

Trendy na sklepowych półkach – produkty bezglutenowe, bezcukrowe i bez laktozy

Choć Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej szacuje, że na celiakię choruje w Polsce 380 000 osób, to produktów bezglutenowych jest na sklepowych półkach coraz więcej, a na dietę wykluczającą produkty zbożowe decyduje się coraz więcej także zdrowych konsumentów. Ponad 80 polskich producentów żywności posiada licencję na znak Przekreślonego Kłosa. A to nie jedyny trend, który można zaobserwować. Produkty bezcukrowe, ekologiczne, a także te bez laktozy to kolejne grupy spożywcze, po które sięga się coraz częściej. Są to jednak wyroby, po które sięga się nie w celach prozdrowotnych, a zapobiegawczych.

Trendy na sklepowych półkach – żywność funkcjonalna

Odrębną grupę stanowią produkty takie jak wzbogacane herbaty, batony proteinowe czy napoje z dodatkiem witamin i minerałów. Jak podaje Nielsen, aktywny tryb życia Polaków sprawia również, że istotną rolę grają opakowania - małe, wygodne oraz stworzone z recyklingowanych materiałów.

“Od początku istnienia targów NutraFood Poland obserwujemy duże zaangażowanie producentów w dostarczanie konsumentom coraz nowszych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej. Prócz bogatej oferty suplementów diety, coraz popularniejsze stają się produkty typu convenience, mające nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie, ale również opakowane w sposób łatwy w obsłudze, dostosowany do aktywnego i szybkiego stylu życia. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że z roku na rok ten sektor cieszy się coraz większym zainteresowaniem odwiedzających targi, co tylko potwierdza, jak ważne jest zapełnienie rynku tego typu produktami” - mówi Agnieszka Szpaderska, dyrektor targów NutraFood Poland.