Właścicielka browaru Hoplala: Każde z naszych piw obrazuje cząstkę kobiecej osobowości (wywiad)

Browar Hoplala tworzy grupa kobiet o różnych osobowościach i stylu życia, które łączy miłość do piwa rzemieślniczego, a także wszystkiego co naturalne, świeże i polskie. Komponują piwa, na jakie same mają ochotę - aromatyczne, z dodatkiem świeżych owoców i przypraw, warzone tradycyjnymi metodami. O pomyśle na biznes oraz strategii działania pierwszego, polskiego browaru rzemieślniczego, prowadzonego wyłącznie przez kobiety opowiada nam Dominika Diller, właścicielka browaru Hoplala.