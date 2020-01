130 sklepów we franczyzowej sieci SPAR Polska. Rok temu było ponad 240

Jak wynika ze strony internetowej SPAR Polska do sieci franczyzowej należy obecnie ok. 130 sklepów. W kwietniu 2019 r było ich jeszcze 243. Oznacza to, że w kilka miesięcy sieć skurczyła się o ponad 110 placówek - wylicza dlahandlu.pl