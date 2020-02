2/3 produktów kupionych w sieci nie przeszło testów konsumentów w UE

W ramach sprawdzania 250 produktów zakupionych w internecie sześć zespołów skupionych w Europejskiej Organizacji Konsumentów BEUC prześwietliło m.in. zabawki, kosmetyki czy alarmy przeciwpożarowe z takich sklepów jak Amazon, AliExpress, eBay czy Wish.

Produkty zostały wybrane w oparciu o możliwe ryzyko, jakie mogą stwarzać. Wyniki są alarmujące: 66 proc. z nich nie spełniło unijnych norm bezpieczeństwa, co mogło spowodować takie konsekwencje jak porażenie prądem, pożar lub zaczadzenie.

"Testy grup konsumentów pokazują, że zakupy online nie są tak bezpieczne jak te w świecie offline. Prostym powodem jest to, że platformy sprzedażowe nie zapobiegają pojawianiu się niebezpiecznych produktów na swoich stronach. Jeśli kupisz na przykład czujniki dymu, które nie potrafią wykryć dymu, to łatwo przewidzieć, że może to mieć katastrofalne konsekwencje" - podkreśliła dyrektor generalna BEUC Monique Goyens.

Powodów, przez które produkty nie przeszły pomyślnie testów bezpieczeństwa, jest wiele - od przekroczenia limitów zawartości niebezpiecznych substancji w zabawkach, poprzez czujniki tlenku węgla, które w ogóle go nie wykrywają, aż po topiący się po podłączeniu do zasilania powerbank.

BEUC zauważyła, że chociaż platformy internetowe usuwają niebezpieczne produkty, gdy są o nich informowane, to często pojawiają się one ponownie. Jednym z głównych problemów jest to, że platformy uznają, że nie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo sprzedawanych u nich produktów, a co za tym idzie, nie kontrolują z góry w wystarczającym stopniu wiarygodności sprzedawców - argumentuje BEUC.

"Grupy konsumentów wielokrotnie zgłaszały niebezpieczne produkty, po których platformy je usuwały. Nie może to jednak stać się sposobem działania na rzecz bezpieczeństwa konsumentów, ponieważ w internecie pojawiają się podobne lub nowe niebezpieczne produkty" - zauważyła Goyens.

BEUC uważa, że UE powinna zmienić regulacje tak, by platformy internetowe były odpowiedziane za sprzedaż niebezpiecznych produktów na swoich stronach. Z kolei władze krajowe powinny je poddawać większej kontroli.

Żaden z siedmiu testowanych czujników tlenku węgla nie wykrył śmiertelnych ilości tego gazu. Cztery z nich były też zbyt ciche. Wszystkie cztery testowane czujniki dymu nie wykrywały dymu ze spalania drewna, bawełny lub plastiku.