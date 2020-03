86 proc. Polaków pozytywnie ocenia czasowe zamknięcie centrów handlowych

Jak wynika z badania wszyscy Polacy słyszeli o koronawirusie i są świadomi epidemii. 90% z nas wprowadziło zmiany w codziennym życiu związane z epidemią. Najczęściej unikamy wychodzenia z domu (75%) oraz odwołujemy umówione spotkania (75%). 62% Polaków zrobiło nieco większe zakupy spożywcze, ale tylko 16% zgromadziło duże zapasy. Najczęściej zapasy robili ludzie młodzi, bardzo rzadko osoby w wieku 65 i więcej lat. 20% zatrudnionych pracuje z domu, zamiast jeździć do miejsca pracy. Oznacza to, że Polacy nie wpadli w panikę. Zachowują się odpowiedzialnie, stosują do zaleceń ograniczenia mobilności. Zrobili nieco większe zakupy, ale nie rzucili się do sklepów by gromadzić duże zapasy.

Zagrożenie wirusem skłoniło wszystkich do stosowania większej ochrony. 97% Polaków częściej myje ręce, a 56% zaczęło używać płynów dezynfekujących do mycia rąk, zamiast mydła• 72% nie podaje dłoni na powitanie. Wśród środków planowanych do wprowadzenia najczęściej wskazywano na: noszenie jednorazowych rękawiczek (33%), noszenie maseczki przy wyjściach z domu (30%).

Ocena działań podejmowanych przez rząd w związku z epidemią jest pozytywna. 62% badanych oceniło rząd ‚zdecydowanie’ lub ‚raczej dobrze’. Tylko 16% ocenia rząd negatywne. 75% Polaków uważa, że działania podjęte przez rząd są odpowiednie do sytuacji. 69% sądzi, że rząd rzetelnie informuje o tym co się dzieje. 60% wskazało, że reakcja rządu na zagrożenie była szybka. W sumie 84% badanych pozytywnie oceniło rząd pod względem co najmniej jednego z tych aspektów. Wynika z tego, że pozytywnie oceniamy skuteczne działania władz nawet, jeśli nie jesteśmy zwolennikami ‚dobrej zmiany’.

W trakcie realizacji badania rząd podjął szereg decyzji: zakaz większych zgromadzeń (98% „za”); zamknięcie kin (97% za); zamknięcie granic (91% za ); zamknięcie restauracji (91% za); ograniczenia działaniu galerii handlowych (86% za ). Oczekujemy jednak więcej. Przede wszystkim wsparcia dla szpitali. Zakupu dodatkowych respiratorów oraz większej liczby testów (98% badanych). Rząd powinien też wykorzystać system alertów sms do komunikacji oraz nakazać pracodawcom, aby pracownicy mogli pracować z domu, jeśli to możliwe. Wiele osób zaakceptuje stworzenie stref zamkniętych, o ograniczonej możliwości poruszania się - wynika z badania Market Side.