Agnieszka Sokołowska, Biedronka: Redukujemy swój ślad węglowy, organiczamy zużycie plastiku

– Czujemy wielką odpowiedzialność związaną z posiadanymi przez nas budynkami, sklepami. Są to często miejsca bardzo energochłonne, więc przywiązujemy bardzo dużą wagę, aby wszystkie nowo otwierane sklepy i remontowane pozostawiały mniejszy niż kiedyś ślad węglowy. Decydujemy się na lodówki z podwójnego szkła i na budynki z systemami zdalnego zarządzania. Redukujemy zużycie energii o 30 proc. nawet jeśli mamy większą liczbę klimatyzatorów i chłodziarek. To są realne zmiany, jakie wprowadzamy i o jakie staramy się na każdym kroku walczyć – tłumaczy Agnieszka Sokołowska, Internal Communication and ICSR Director Jeronimo Martins.

– Jeśli chodzi o plastik, też staramy się podejmować działania, które przyczyniają się do jego ograniczania. Zredukowaliśmy gramaturę butelki do wody Polaris, która jest produktem marki własnej. To oznacza 150 ton plastiku mniej – dodaje.

Agnieszka Sokołowska podaje również przykład zamiany plastikowych granulek w peelingach na naturalne. – Nasze kosmetyki, np. peelingi zawierały kiedyś plastikowe granulki, które rozpadały się w środowisku. Nie chcieliśmy dopuścić do tego, żeby taka sytuacja trwała dalej. Redukcja tych granulek i wybór innych z produktów naturalnych to półtora tony plastiku mniej. I tak to właśnie działa – małymi krokami, a czasami dużymi staramy się mieć wpływ – opowiadała.

Oprac. na podstawie fragmentu wypowiedzi Agnieszki Sokołowskiej podczas debaty: Handel szuka nowej tożsamości: CSR, ekologia, zero waste (relacja + zdjęcia).