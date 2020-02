Aldi wycofuje warzywa na patelnię i olej ryżowy

Aldi wycofuje ze sprzedaży Warzywa na patelnię 450 g All Seasons z datą przydatności do spożycia 12.2021 i numerem partii L 200120. W produkcie tym stwierdzono bakterię Listeria monocytogenes, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów.