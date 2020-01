Alibaba próbuje przyciągnąć znane europejskie marki

Chiński potentat sprzedaży online planuje wejść szturmem na europejski rynek. Jak podaje Reuters, działająca w Europie i należąca do koncernu platforma internetowa AliExpress, próbuje przyciągnąć duże europejskie firmy odzieżowe, oferując im preferencyjne stawki, konkurencyjne zwłaszcza wobec opłat pobieranych przez Amazona, który wydaje się być największym rywalem Chińczyków na europejskim rynku.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, AliExpress miał znieść miesięczne opłaty dla sprzedawców i ustalić prowizję za sprzedane produkty na poziomie od 5 proc. do 8 proc. Dla porównania: europejscy sprzedawcy współpracujący z platformą Amazon ponoszą miesięczne koszty w wysokości 39 euro plus podatek od sprzedaży. Dodatkowo prowizja od każdego sprzedanego produktu wynosi od 7 proc. do 15 proc. (w zależności od rodzaju produktów).

W ostatnich miesiącach AliExpress skusił kilku mniejszych europejskich sprzedawców. Jednak nie udało mu się jak dotąd przekonać do siebie dużych marek, jak Mango, Benetton czy hiszpańskiej grupy odzieżowej Tendam, właściciela takich marek jak Cortefiel czy Springfield.

Według źródeł, na które powołuje się agencja, właściciele europejskich marek nie są przekonani do współpracy z chińską platformą, która ma w swojej ofercie wiele kiepskich jakościowo produktów.

To nie wydaje się jednak odstraszać chińskiego przedsiębiorcy. W wywiadzie dla Reutera Wang Mingqiand, szef AliExpress, ocenił, że po prostu "zagraniczne marki potrzebują czasu, żeby zrozumieć platformę". Dodał również, że AliExpress jest w stanie zapewnić sprzedawcom mozliwość zaprojektowania w ramach platformy swoich własnych sklepów i stron internetowych ze zdjęciami oraz filmami video.

Benetton i Tendam nie chcą oficjalnie komentować sprawy, ani przyznać czy faktycznie prowadzili rozmowy w sprawie współpracy z chińską grupą sprzedażową. Jak dotąd żadna z tych marek nie sprzedaje swoich produktów za pośrednictwem AliExpress, można je natomiast znaleźć na platformie Amazon. Mango, które nie korzysta ani z usług AliExpress ani Amazona, także wstrzymało się od komentarza.

Alibaba jak dotąd specjalizował się w sprzedaży za granicę niedrogich chińskich produktów, jak kable USB czy tania biżuteria. Jednak pół roku temu grupa postanowiła otworzyć się też na lokalnych sprzedawców i stworzyć coś na kształt wirtualnego domu towarowego.

"Lokalni sprzedawcy lepiej rozumieją potrzeby swoich klientów, ich produkty są lepiej zaprojektowane i trafiają w potrzeby krajowych konsumentów" - powiedział w rozmowie z Reutersem Wang Mingqiand

Alibaba próbuje wejść na rynki w Hiszpanii i Włoszech, na celowniku grupy mają być także Rosja i Turcja.

Amerykański Amazon jest największą internetową platformą sprzedażową na pięciu rynkach europejskich: w Wielkiej Brytanii, Francji. Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.