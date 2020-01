Allegro rozpoczęło współpracę z Ewą Chodakowską

- Coraz więcej Polaków wybiera zdrowy tryb życia, przechodzi na dietę i zaczyna uprawiać sport. Ten trend od kilku sezonów utrzymuje się wśród naszych klientów, dlatego wzbogacamy ofertę o kolejne marki, które pomagają dbać o zdrowie i sylwetkę. Współpraca z Ewą Chodakowską pozwoli w jednym miejscu, w łatwy i szybki sposób, zaopatrzyć się w produkty ulubionej trenerki. To długofalowe partnerstwo dla naszych klientów oznacza także dostęp do limitowanych edycji produktów dedykowanych dla Allegro czy udział w akcjach specjalnych. Wspólnie z naszym partnerem zależy nam na tym, aby były to produkty osiągalne dla każdego, dlatego na początek przygotowaliśmy linię akcesoriów fitness w przystępnych cenach - mówi Dagmara Brzezińska-Marcu, dyrektor Segmentu Zdrowie i Uroda, Sport, Dziecko oraz Supermarket.

Asortyment Ewy Chodakowskiej na Allegro zadebiutował 13 stycznia. W ramach limitowanej edycji akcesoriów fitness, kupić można maty do ćwiczeń, piłki, hantle czy bidony sportowe w kilku wariantach kolorystycznych w cenie już od 42,99 zł. Poza tym, w ofercie oprócz produktów BeActive Dietetyka & Fitness, znajdują się też kosmetyki BeBio, przekąski BeRaw oraz produkty BeDiet.

Sukcesywnie na platformie będzie pojawiać się asortyment ze stale rozszerzającego się portfolio trenerki. Dzięki dostawie w ramach Allegro Smart! produkty będzie można bez dodatkowych opłat odbierać w sieci około 20 000 punktów odbioru w całym kraju lub przez kuriera do dowolnego miejsca wskazanego w zamówieniu: domu, biura czy szkoły.

Dla Bebio Sp. z o. o. - firmy Ewy Chodakowskiej - współpraca z Allegro jest ważnym wzmocnieniem obecności marki w internecie.