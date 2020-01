Amazon chce obłaskawić Indie miliardem dolarów

Firma planuje eksportować z Indii towary o wartości 10 mld dolarów do 2025 r. - wskazał Bezos podczas wydarzenia na stadionie Jawaharlal Nehru w Delhi.

Wizyta szefa firmy odbywa się w czasie, gdy właściciele wielu mniejszych lokalnych firm krytykują Amazona i Flipkarta (Walmart) za domniemane nieuczciwe praktyki handlowe. Koncerny zaprzeczają tym oskarżeniom, ale lokalny regulator ds. konkurencyjności rynku - Competition Commission of India (CCI) - rozpoczął śledztwo ws. obu firm.

Właściciele biznesów wskazują, że Amazon faworyzuje dużych sprzedawców w swoim serwisie, a znaczne obniżki doprowadzają do upadku mniejszych firm. Koncern odpowiada, że cyfrowa platforma daje nowe możliwości ponad 550 tys. sprzedawców, pozwalając im na rozwój działalności.

Reprezentująca ok. 70 mln sprzedawców stacjonarnych organizacja Confederation of All India Traders (CAIT) zapowiedziała protesty w ponad 300 miastach przez cały okres wizyty Bezosa w kraju. W środę odbyły się dwa niewielkie protesty - w Delhi i Orissie - poinformował Reuter.

Harmonogram szefa Amazona trzymany jest w ścisłej tajemnicy, lecz według informatorów agencji najprawdopodobniej spotka się on z premierem Narendrą Modim. Na Twitterze udostępniono zaś materiał ze złożenia kwiatów w miejscu pamięci Mahatmy Gandhiego.