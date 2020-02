Amazon: Do sprzedaży trafiły podrabiane foteliki dziecięce

Fałszywe foteliki znaleźli na stronie Amazona dziennikarze programu BBC Panorama. Produkty wystawiły na sprzedaż cztery sklepy oferujące swoje towary za pośrednictwem brytyjskiej platformy Amazon. Zrobione z materiału foteliki samochodowe reklamowane są jako "bezpieczne dla dzieci i niemowląt" i chroniące dzieci w sytuacji nagłego hamowania samochodu. Dziennikarskie śledztwo wykazało jednak, że żaden z produktów nie posiada obowiązkowych etykiet o bezpieczeństwie produktów. BBC udało się skontaktować tylko z jednym z czterech sprzedawców, który zaprzeczył, by jego firma była producentem fotelików.

Znalezione na Amazonie foteliki do złudzenia przypominają te, które trafiły do sprzedaży na platformie już w 2013 r. Wtedy testy produktów ujawniły m.in. że w przypadku wypadku samochodu przy prędkości 48 km/h foteliki rozpadają się na kawałki. Jak ujawnia BBC, Amazon już od dawna dostawał skargi w sprawie umożliwiania sprzedaży tego typu produktów.

Teraz amerykańska firma wyraziła ubolewanie co do tego, że podrabiane foteliki znowu trafiły do sprzedaży i zapewniła, że produkty zostały już usunięte ze strony. Szef brytyjskiej strony sklepu oświadczył też, że firma aktywnie podejmuje działania mające zagwarantować bezpieczeństwo produktów sprzedawanych za pośrednictwem Amazona.

"Nasze zautomatyzowane algorytmy przeglądają codziennie ponad 5 mld stron w poszukiwaniu podróbek, przeglądamy też miliony komentarzy naszych użytkowników, oceniających dokonane zakupy" - oświadczył BBC szef brytyjskiego Amazona Doug Gurr.

Gurr dodał, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla firmy szczególnie istotne. "Żałujemy, że te produkty znalazły się na naszej stronie. Przeprowadziliśmy w tej sprawie dogłębne śledztwo i zadecydowaliśmy o usunięciu fotelików ze sklepu. Kontaktujemy się ze wszystkimi klientami, którzy zakupili te produkty, żeby wytłumaczyć im sytuację i zwrócić pieniądze" - dodał Gurr.

Amazon wysłał już maile do klientów, którzy kupili podrabiane foteliki, informując, że mogą one nie spełniać wymogów bezpieczeństwa produktów dla dzieci i apelując o nieużywanie ich.

Dzisiaj firmy internetowe, jak m.in. Amazon, są zwolnione z odpowiedzialności, jeśli udowodnią, że nie wiedziały nic o tym, że na ich platformach handluje się fałszywkami. Brytyjski rząd chce to jednak zmienić i obłożyć firmy technologiczne odpowiedzialnością za usuwanie szkodliwych dla użytkowników treści i produktów.