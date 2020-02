Amazon planuje wejście do Polski. Co to oznacza dla polskiego handlu internetowego?

Amazon planuje wejście do Polski jeszcze w tym roku. Trwają już rozmowy na ten temat między amerykańskim gigantem a Pocztą Polską. Co może oznaczać to nadchodzące wydarzenia dla polskiego handlu internetowego - jak wpłynie ono na sytuację sprzedawców, kupujących i całą branżę?