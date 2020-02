Amazon usunął ponad mln produktów reklamowanych jako lek na koronawirusa

Według Amazona usunięto już dziesiątki tysięcy ofert zawyżających ceny produktów ochronnych, m.in. maseczek czy żeli dezynfekujących. Sekcja produktów medycznych na platformie jest obecnie pod dodatkowym nadzorem - władze Włoch ogłosiły w tym tygodniu rozpoczęcie śledztwa, kore zbada nagły wysoki wzrost cen produktów tego typu w ostatnim czasie.

Reuter wskazał, że sprzedawcy na platformie podwyższyli m.in. ceny masek ochronnych produkowanych przez konglomerat 3M. Jeden z oferentów prowadził sprzedaż dziesięciopaków maski N95 w cenie 128 USD (ok. 504 zł), podczas gdy wcześniejsza średnia cena wynosiła ok. 41 USD (ok. 161 zł) - wynika z danych porównywarki cenowej camelcamelcamel.com. Oferta znikła już jednak z platformy.

Dwupaki tych samych maseczek oferowano na platformie Amazona za ok. 25 USD (ponad 98 zł), podczas gdy wcześniejsza cena oscylowała w okolicy 6,65 USD (ok. 26 zł)- dodała agencja.

"Amazon to nie miejsce dla spekulantów" - wskazała w oświadczeniu rzeczniczka koncernu. Przypomniała też, że Amazon ma prawo usuwać oferty kupców, jeśli informacje o produktach są nieprawdziwe lub naruszają zaufanie klientów. Oferta może też zostać wycofana, jeśli cena jest "znacząco wyższa od ostatnich cen podobnych produktów na platformie Amazona i poza nią".

Firma podała, że monitoruje zmiany cen i fałszywe reklamy produktów przez łączenie metod zautomatyzowanych z procesem recenzji prowadzonych przez człowieka. Nie określono jednak, jak duża podwyżka uznawana jest za nieprawidłową.

Magazyn "Wired" informował w środę, że koncern ostrzegł zewnętrznych sprzedawców korzystających z jego platformy, by nie podnosili nadmiernie cen maseczek ochronnych, na które popyt wzrasta w związku z rozszerzaniem się epidemii. W wielu stanach USA obowiązują lokalne prawa mające chronić konsumentów przed podnoszeniem cen na podstawowe towary w okresach kryzysowych. Usuwanie fałszywie reklamowanych produktów rozpoczęło się zaś w zeszłym tygodniu.

Wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroba Covid-19 spowodowała już ponad 2,8 tys. ofiar śmiertelnych. Liczba potwierdzonych przypadków wynosi zaś ponad 82 tys. osób - wynika z 38. raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 27 lutego.

Epidemia nowego wirusa rozpoczęła się dwa miesiące temu w chińskim mieście Wuhan, najprawdopodobniej na skutek nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami- przypomniał Reuter.