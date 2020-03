Amerykanie weszli do gry o Metro

Nie wiadomo jeszcze, jaką kwotę Sysco jest gotowe zapłacić za niemieckiego detalistę, który działa pod markami Metro i Makro.

Amerykanie chcieli już kupić udział niemieckiej firmy pod koniec ubiegłego roku w ramach europejskiej strategii ekspansji. W 2016 r. Sysco nabyło swojego brytyjskiego odpowiednika, firmę Brakes.

Ale zaloty względem Metro okazały się wymagające: w zeszłym roku akcjonariusze odrzucili propozycję EP Global Commerce, należącego do czeskiego biznesmena Daniela Kretyńskiego, ponieważ uważali, że oferta 16 euro za akcję była zbyt niska. Pomimo tego przedsiębiorcy udało się uzyskać udziały w wysokości 29 proc. i może je zwiększyć do 32 proc. Jeśli mu się to uda, będzie również zobowiązany do złożenia oferty przejęcia pozostałych akcji. Szansa, że ​​dojdzie do walki między Sysco i EP Global Commerce, jest w ocenie analityków całkiem realna.

Kluczowe pytanie brzmi zatem, ile dokładnie jest warte Metro. Aktualnie wycena giełdowa spółki wynosi 3,9 mld euro, ale koronawirus będzie miał duży wpływ na wyniki kwartalne spółki, ponieważ wizyty w restauracji, szczególnie w Niemczech, będą na niskim poziomie. Metro poniosło również stratę netto w wysokości 119 mln euro w poprzednim roku finansowym, ale wkrótce otrzyma 300 milionów euro za sprzedaż sieci hipermarketów Real.