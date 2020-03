Aplikacja POLOmarket zyskała kilkaset tysięcy nowych użytkowników

View this post on Instagram

Wina musujące pociągnęły w górę cały rynek wina w 2019, ale w kolejnych latach będzie gorzej Rynek wina ogółem (w tym win musujących) może utrzymać wzrost na poziomie ok. 8 proc. w 2020 roku, ale w kolejnych latach będzie gorzej, bo nie utrzyma się wzrost win musujących taki jak 21 proc. w 2019 roku. Prognozy grupy Ambra oscylują wokół 5 proc. wzrostu całego rynku wina w Polsce w kolejnych latach. #wino #winomusujace #winamusujace #prosecco #rynekwina #ambra #alkohole #alkohol #wine #produkcja #produkcjawina #branzaspozywcza #portalspożywczy #gastronomia #restauracje #jedzenie #horecatrends #portalspozywczy