Apteka wyda płyn do dezynfekcji w pojemniku przyniesionym przez pacjenta

Choć polscy aptekarze potrafią w krótkim czasie wytworzyć proste preparaty dezynfekujące, prawo nie pozwala wydać ich pacjentom. Potrzeba do tego lekarskiej recepty. Farmaceuci nie mogli też rozlewać ich z dużego zbiorczego pojemnika do mniejszych, które mogłyby służyć pacjentom do indywidualnego użytku. Tymczasem, jak przekonywali aptekarze, w razie wybuchu epidemii farmaceuci mogliby sami wytwarzać i wydawać brakujący płyn do odkażania.

We wtorek Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku. GIF poinformował, że wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań o małej pojemności, apteki posiadające izby recepturowe (pomieszczenia, w których wytwarza się leki) mogą wydawać środki dezynfekujące w opakowaniach własnych lub dostarczonych przez pacjenta.

