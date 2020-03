Ardanowski: Żywności nie zabraknie. Podmioty przetwórcze dostosowują się do sytuacji

Minister rolnictwa i rozwoju wsi pytany o to, co jest gwarantem tego, że żywności w sklepach nie zabraknie odpowiedział, że "podmioty przetwórcze dostosowują się do sytuacji na rynku". "Dostarczają tyle żywności, ile handel zamawiał. Jeżeli popyt się zwiększy, to producenci dostarczą jej więcej. Dostosowanie się do wymogów rynku zajmuje im tylko kilka dni" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

"Ważne jest również to, że mamy wystarczające zapasy surowców. I chociaż rok 2018, a nawet też 2019 był ciężki dla rolnictwa, bo uderzyła w nas susza, udało się nam zgromadzić pokaźne zapasy. Mamy pod dostatkiem pszenicy konsumpcyjnej, z której jest produkowana mąka i wytwarzany chleb. Zgromadziliśmy potężne zapasy owoców i warzyw, a co istotne ziemniaków i oleju. Rzepaku mamy około 800 tys. ton. (...) Mamy zapasy mleka, a także żywności z niego produkowanej np. masła i serów" - wyliczał w wywiadzie dla "ND" szef resortu rolnictwa.

Ardanowski został również zapytany czy w związku z pojawieniem się wirusa będą wydane rekomendacje w sprawie prowadzenia gospodarstw. "Jest to zbyteczne. (...) W sprawie gospodarstw nie dzieje się nic szczególnego. Wiem, że teraz pojawia się wiele fake newsów. Choroba nie przenosi się przez żywność. Nie przenosi się też przez zwierzęta. Pamiętajmy, że możemy się zarazić tylko od drugiego człowieka" - zaznaczył minister.

Przypomniał także, że od niedzieli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na płatności bezpośrednie. "A w tym roku - po raz pierwszy - w zakresie dobrostanu zwierząt. W tych sprawach kontaktujmy się z Agencją drogą elektroniczną. Jeżeli ktoś uważa, że musi złożyć wniosek osobiście, to niech to odłoży w czasie. Termin składania wniosków jest odległy - do 15 maja. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ten termin wydłużę" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.