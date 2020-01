Areszty dla trzech mężczyzn za napad na sklep monopolowy w Warszawie

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek. "Po godzinie 15.30 policjanci stołecznego wywiadu usłyszeli w radiostacji komunikat o rozboju, do którego doszło w sklepie monopolowym na Pradze Południe. Radiooperator podał częściowy rysopis sprawców. Policjanci natychmiast podjęli poszukiwania sprawców w okolicy zdarzenia. Kilka minut później zwrócili uwagę na szarżującą ulicami mazdę. Wewnątrz było trzech mężczyzn. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli" - powiedziała nadkomisarz Węgrzyniak.

Wskazała, że podczas przeszukania pojazdu podłodze pod nogami pasażera leżał przedmiot przypominający broń. "Cała trójka została zatrzymana. W samochodzie policjanci znaleźli i zabezpieczyli narzędzia, które prawdopodobnie posłużyły do dokonania przestępstwa, a także skradzione pieniądze i papierosy" - podkreśliła policjantka.

Dodała, że zatrzymani 18-latek, 19-latek i 39-latek byli poszukiwani przez inne jednostki jako podejrzani do podobnych rozbojów. "Po przeanalizowaniu zdarzeń, które miały miejsce dzień i dwa dni wcześniej na terenie Bielan i Targówka, okazało się, że we wszystkich tych przypadkach prawdopodobnymi sprawcami są trzej zatrzymani na Pradze Południe. Mężczyźni na przestrzeni trzech dni najprawdopodobniej dopuścili się czterech takich przestępstw. Dodatkowo kierujący mazdą 18-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów" - podała.

Mężczyźni usłyszeli w prokuraturze zarzuty dokonania czterech rozbojów, w tym jednego z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Może im grozić nawet do 12 lat więzienia.

"Kryminalni z Pragi Południe operacyjnie ustalili, gdzie najprawdopodobniej mężczyźni sprzedali łup z wcześniejszych rozbojów. Funkcjonariusze odzyskali skradzione papierosy i zatrzymali dwie kobiety. 48-latka i 51-latka usłyszały zarzuty paserstwa" - dodała Węgrzyniak. Za paserstwo może grozić do 5 lat więzienia.