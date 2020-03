Auchan Retail zobowiązuje się do redukcji plastiku

Auchan Retail umieścił redukcję tworzyw sztucznych w czołówce swoich zobowiązań w zakresie CSR.

W lutym 2019 r. detalista podpisał krajowy pakt, dotyczący redukcji zużycia tworzyw sztucznych. Podpisując europejski pakt na rzecz tworzyw sztucznych, Auchan Retail potwierdza chęć podjęcia działań na poziomie międzynarodowym. Do 2022 r. sieć zobowiązała się do wyeliminowania plastikowych opakowań z produktów garmażeryjnych oraz owoców i warzyw. Ponadto używane opakowania będą w 100 proc. zdatne do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

Więcej w dlahandlu.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.