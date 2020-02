Badanie: Jak często Polacy odwiedzają centra handlowe?

Lidl zachęca tygodniem BIO do kupowania żywności ekologicznej

Z badania CBRE wynika, że dla 61% osób zakaz handlu w niedzielę nie przyczynił się w żaden sposób do ograniczenia wizyt w centrach handlowych. Już 2 na 3 osoby przyznają, że na zakupy chodzą tak samo często jak wcześniej, wybierają po prostu inne dni. Do redukcji czasu spędzanego w centrach handlowych przyznaje się 23% zapytanych, ale co ciekawe 6% konsumentów przyznało, że w związku z zakazem handlu w niedzielę, chodzą teraz na zakupy… częściej.

- Te wyniki nie zaskakują jeżeli uwzględnimy, że już teraz centra handlowe to coś więcej niż tylko miejsce robienia zakupów. Rozbudowane strefy gastronomiczne i rozrywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do centrum handlowego w dowolnym momencie, nawet gdy strefa handlowa nie jest czynna. Wybierają wtedy po prostu kino, strefę zabaw dla dzieci czy liczne restauracje – mówi Magdalena Frątczak.

