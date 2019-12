Baltona i Porty Lotnicze bez porozumienia ws zapłaty należności za najem powierzchni na Lotnisku Chopina

PHZ Baltona wyjaśnia, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość kwot spornych objętych procesem uzgodnieniowym wynosi ok. 10,5 mln zł, a wartość spornych roszczeń czynszowych, których dotyczy opinia zewnętrznego podmiotu wynosi ok. 15,9 mln zł.

- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., dotyczącego zawezwania Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze [PPL] do podjęcia działań w celu wypracowania rozwiązania polubownego w zakresie niezapłaconych do PPL wymagalnych [w ocenie PPL], należności obejmujących naliczone kary umowne oraz należności odsetkowe, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie pomiędzy PPL a Spółką, w trakcie którego strony nie wypracowały rozwiązania polubownego w powyższym zakresie, pomimo propozycji składanych przez Emitenta – podała Baltona w raporcie giełdowym.

Jednocześnie PHZ Baltona poinformowała, że kwestionuje naliczone kary umowne zarówno co do zasady jak i wysokości a naliczone przez PPL należności odsetkowe zostały zapłacone przez Spółkę w pełnej wysokości w dniu 17 grudnia 2019 r.

- W ocenie Emitenta procedura wypracowania polubownego rozwiązania, o rozpoczęciu której Emitent wskazywał w przywołanym raporcie bieżącym pozostaje otwarta, niemniej jednak jest to kwestionowane przez PPL – wskazuje PHZ Baltona.

- Intencją Emitenta pozostaje, odpowiednio, wypracowanie wspólnego i polubownego stanowiska w przedmiocie objętym opisanym powyżej procesem uzgodnieniowym, jak również niezależnie od powyższego, uzgodnienie z PPL właściwego mechanizmu rozliczeń spornych roszczeń czynszowych w oparciu o opinię podmiotu zewnętrznego w przedmiocie weryfikacji technicznych aspektów dotychczasowej współpracy oraz procesu adaptacji dla wszystkich zawartych umów najmu, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 8/2019 z 4 marca 2019 roku – podaje spółka.

Spółka poinformowała też, że po zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska S.A. o wpłynięciu do Banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez Bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych.