Bezmięsny: W 2020 roku stawiamy na rozwój dystrybucji i ekologię

Właściciele bezmiesnymiesny.pl: Pierwsze półrocze 2019 r. to czas ekspansji na polskim rynku

Marka Bezmięsny wchodzi do Auchan

- Produkty marki Bezmięsny w drugiej połowie 2019 roku pojawiły się w hipermarketach Auchan, wybranych sklepach sieci E.Leclerc, delikatesach Organic Farma Zdrowia i supermarkecie online Frisco.pl. Nieustannie poszerzana jest też dystrybucja w lokalnych sklepach z żywnością wegetariańską, ekologiczną, a także delikatesach i sklepach mięsnych w całej Polsce – mówią serwisowi portalspozywczy.pl Igor Sadurski i Rafał Czech, właściciele marki Bezmięsny.

- Przed Świętami Bożego Narodzenia do oferty wprowadzono nowe produkty: Bezmięsny Sos Boloński, będący gotową do spożycia bazą do dań obiadowych, a także dwa smaki Bezmięsnych Kiełbasek, których receptura oparta jest na białku grochu: Wiejskie i Białe. Nowości, podobnie jak reszta produktów firmy, cechują się wysoką zawartością białka (nawet ponad 27 g w 100 g produktu) i błonnika. Nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników ani cholesterolu - dodają.

Jakie plany ma firma na 2020 rok? - Bezmięsny stawia na trzy główne kierunki rozwoju: rozbudowywanie oferty, stałe zwiększanie dystrybucji i ekologia. Wiemy już, że w pierwszej połowie tego roku firma przedstawi przynajmniej cztery nowe produkty. Być może produkty pojawią się na półkach kolejnych ogólnopolskich sieci spożywczych - mówią właściciele marki.

- Największym wyzwaniem, jakie Bezmięsny stawia przed sobą w tym roku, jest wypracowanie nowoczesnej polityki ekologicznej i CSR. Problem ochrony środowiska jest dla nas bardzo istotny i zamierzamy wprowadzić wiele ulepszeń w tym zakresie w nadchodzących miesiącach - podsumowują Igor Sadurski i Rafał Czech.

Firma Bezmięsny rozpoczęła działalność w połowie 2016 roku jako startup założony przez Igora Sadurskiego i Rafała Czecha. Przez trzy lata działalności marka ugruntowała się na rodzimym rynku roślinnych alternatyw dla mięsa. W międzyczasie rozwijała ofertę, ulepszała produkty i pracowała nad dystrybucją w sklepach w całej Polsce.