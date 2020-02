Biedronka może utrzymać w '20 stabilną marżę EBITDA

"Uważamy, że osiągnięcie w Biedronce w tym roku płaskiej marży EBITDA będzie wyzwaniem, ale ciągle jest możliwe" - powiedziała podczas piątkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.



W 2019 roku marża EBITDA w Biedronce wyniosła 7,3 proc., bez zmian rdr (bez IFRS16).



W opinii dyrektor, jednym z wyzwań będzie wzrost wynagrodzeń w Polsce, w tym wzrost płacy minimalnej.



Poinformowała, że wzrost kosztów płac w Biedronce w tym roku może prawdopodobnie być "wysoki jednocyfrowy".



Spółka oczekuje oszczędności m.in. dzięki wprowadzaniu kas samoobsługowych. Z prezentacji wynika, że do końca 2020 roku kasy samoobsługowe w sieci Biedronka będą w 1.000 sklepów.



Spółka planuje również inne inicjatywy, które miałyby poprawić efektywność kosztową.



Dyrektor dodała, że spółka wolałaby też, by inflacja w Polsce była niższa.



"Wolelibyśmy mieć niższą inflację żywności, bo może ona wpłynąć na wolumeny sprzedaży. (...) Jeśli będzie się utrzymywać, to klienci mogą mieć wrażenie, że jest drogo i mogą zmniejszyć zakupy, nawet przy wyższych dochodach" - powiedziała dyrektor.



Dodała jednocześnie, że obecnie nie widać, by sprzedaż Biedronki cierpiała z tego powodu, a inflacja w Biedronce jest niższa niż na rynku.



Spółka podała w prezentacji, że spodziewa się spowolnienia inflacji żywności w Polsce od drugiego półrocza 2020 r.



Virginia podtrzymała, że Jeronimo Martins nie wyklucza przejęć. Grupa przygląda się możliwościom akwizycji w Europie Środkowo-Wschodniej.



Grupa liczy, że w 2021 roku przekroczy próg rentowności na poziomie EBITDA w Kolumbii. (