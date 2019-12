Biedronka ogłasza podwyżki. Zmniejsza dystans płacowy do Lidla

Biedronka ogłosiła plan podwyżek dla zatrudnionych w sklepach. Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecności. W sklepach Lidl nowy pracownik zaczyna pracę z kwotą od 3100 do 3850 zł brutto.