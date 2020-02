Biedronka rusza z 6. edycją konkursu na książkę dla dzieci

„Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” powstało w 2014 roku z myślą o rozkochaniu w książkach najmłodszych odbiorców. Dotychczasowe pięć edycji nie tylko wyłoniło dziesięcioro zdolnych debiutantów z kategorii Tekst i Ilustracje, których Biedronka nagrodziła łącznie 1 mln zł, ale i otworzyło im drzwi do świata kariery. Świadczą o tym chociażby liczby: wszystkie zwycięskie książki konkursu zostały sprzedane łącznie w ok. 220 tysiącach egzemplarzy.

Czego od nadsyłanych prac oczekują jurorzy? Na pewno wciągających historii, postaci, które z miejsca pokochają dzieciaki i pięknego języka. O to, by zwycięskie opowiadanie miało wszystkie te cechy zadbają specjaliści z jury. W tym roku ich skład uzupełnili nowi członkowie. W kategorii Tekst: Michał Rusinek, tłumacz, autor książek dla dzieci, felietonista, a niegdyś sekretarz Wisławy Szymborskiej, a w kategorii Ilustracje: Edgar Bąk, współpracujący z czołowymi instytucjami kultury projektant systemów identyfikacji wizualnej, czasopism i plakatów, Emilia Dziubak, ilustratorka książek dla dzieci, współpracująca z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi oraz Arkadiusz Mierzwa - przedstawiciel sieci Biedronka, doświadczony dziennikarz i rzecznik prasowy, który pracował wcześniej m.in. w Canal+ czy TVN 24.

Teksty na konkurs należy zgłaszać poprzez stronę piorko.biedronka.pl. Mogą je nadsyłać debiutujący, pełnoletni autorzy, w tym także osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, lecz nie zostały laureatami. Każdy uczestnik konkursu może ich zgłosić maksymalnie trzy, o objętości od 20 do 60 tys. znaków. Nabór do etapu tekstowego trwa do 23 marca br. Potem wystartuje część ilustratorska konkursu. Finalnie książka pojawi się w ponad 3 tysiącach sklepów Biedronka w listopadzie 2020 roku.

